Nusaybin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

18.04.2026 19:49
Nusaybin'de etkili sağanak, sokakları göle çevirdi, bazı araçlar yolda kaldı, ekipler müdahale etti.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sırasında Devrim Mahallesi Ahmet Kaya Köprüsü yakınlarında kaldırımda yürüyen bir kişi ile arkasından gelen çocuk, yağmur sularıyla dolan çukuru fark etmeyerek içine düştü. Kendi imkanlarıyla çukurdan çıkan kişi ve çocuğun o anları, çevredekilerden tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yağış nedeniyle su birikintilerinin bulunduğu yollardan geçmeye çalışan ve arızalanan bazı otomobiller itilerek çıkarıldı.

Devrim Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir evin zemin katını da su bastı. Yağışın ardından ekipler, cadde ve sokaklarda oluşan su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

