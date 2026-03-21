Nusaybin'de Sağanak Yağış ve Dolu: Sokaklar Gölleştı
Nusaybin'de Sağanak Yağış ve Dolu: Sokaklar Gölleştı

21.03.2026 17:09
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sağanak ve dolu sonrası sokaklar göle dönerken, bazı evler su bastı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin bahçe ve bodrum katlarını su bastı.

İlçede etkili olan sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Uluslararası İpekyolu Nezirhan mevkisinde yolu basan sel suları nedeniyle araçlar bir süre ilerleyemedi. Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açılırken, trafik ekipleri araç geçişlerini kontrollü sağladı.

8 Mart Mahallesi Sinem Sokak'ta bir sitenin bahçesi ve bodrum katlarını su bastı. Dicle Mahallesi Menekşe Sokak'ta ise biriken yağmur suları nedeniyle sokak göle dönerken, evlerin bahçeleri suyla doldu. Yolbilen Mahallesi'nde de bir evin bahçe duvarı yıkıldı.

Kaynak: DHA

