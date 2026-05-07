Nusaybin'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralı

07.05.2026 19:29
Mardin'in Nusaybin ilçesinde S.Ç. silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı, şüpheliler kaçtı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde S.Ç., otomobilinden indiği sırada uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Şehri Met Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre S.Ç., otomobilden indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan S.Ç. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
