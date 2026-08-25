Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde takla atan araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yandere Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 VY 444 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ömer D'nin (16) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan Kenan D. (17) ise ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?