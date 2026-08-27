Nusaybin'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç, Nusaybin-Cizre kara yolunun Tepeüstü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan araçlar refüjdeki demir bariyere çarptı.
Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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