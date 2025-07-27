Nusaybin'de Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
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Nusaybin'de Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu

27.07.2025 10:04
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70 yaşındaki Nazlı Peymaner, Nusaybin'deki evinde hareketsiz bulundu, hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.

Dicle Mahallesi Tunç Caddesi Mısra Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Nazlı Peymaner'den (70) dün haber alamayan Almanya'daki kardeşi, durumu komşularına bildirdi.

Balkon kapısından eve giren komşuları, Peymaner'i hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürülen Peymaner'in cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Peymaner'in bir süre önce erkek kardeşiyle Almanya'dan Nusaybin'e geldiği ve kardeşinin Almanya'ya dönmesinin ardından evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nusaybin'de Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika

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