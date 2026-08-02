Nusaybin'de Yüksekten Düşme Olayı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nusaybin'de Yüksekten Düşme Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 23 yaşındaki Şahin K. yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kırsal Bahçebaşı Mahallesi'nde bir kişinin 3'üncü kattan düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Şahin K'nin (23) hayatını kaybettiği belirlendi.

Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze, otopsi için buradan Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nusaybin'de Yüksekten Düşme Olayı: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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