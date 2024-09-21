NUSRET-2024 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NUSRET-2024 Tatbikatı Başladı

Geniş Video İzle

İzmir ve Karadeniz'de 20-29 Eylül'de gerçekleşecek NUSRET-2024 tatbikatı, 23 ülkeden katılımcıyla düzenleniyor.

21.09.2024 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) – Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 20-29 Eylül tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Zonguldak Ereğli'de düzenlenecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı başladı. Tatbikat bu ilk kez iki ayrı noktada gerçekleştirilecek.

Her yıl Türk Deniz Kuvvetleri ev sahipliğinde Mayın Filosu Komutanlığı tarafından icra edilen ve bu yıl 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma suları olmak üzere bu yıl ilk defa iki ayrı noktada icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın basın toplantısı, İzmir Limanı'nda bulunan TCG Sancaktar Gemisi'nde düzenlendi. Toplantıya, Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, tatbikata iştirak eden NATO unsurlarına ait gemi komutanları katıldı.

Toplantıda tatbikata ilişkin bilgilendirmeyi ise Tümamiral Aydın yaptı.

Toplamda 490 Türk personel katılacak

Tatbikatta görev alacak milli ve yabancı unsurlar hakkında bilgi veren Aydın, şunları söyledi:

"Türkiye'nin önderliğinde İzmir Körfezi'nde ve Karadeniz/Ereğli önlerinde icra edilecek NUSRET-2024 davet tatbikatı; Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlanmıştır. Tatbikat Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edilecektir. Tatbikata Türkiye'den; mayın filosu komutanı, 1. arama tarama filotillası komodoru ve 3. amfibi gemiler filotillası komodoru emrinde 1 komuta-kontrol gemisi, 1 fırkateyn, 1 korvet, 1 karakol gemisi, 6 mayın avlama gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 sahil güvenlik botu olmak üzere toplam 13 yüzer unsur ile 2 helikopter ve 1 İHA, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu f-16 ve 1 c-130 nakliye uçağı ile bir su altı savunma görev timi, 1 hafif otonom su altı aracı olmak üzere toplam 940 Türk personel iştirak edecektir. Tatbikata Romanya Deniz Kuvvetleri'nden bir komando emrinde NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu ikiden Türkiye, İspanya, İtalya, Romanya ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri bağlısı 5 mayın avlama gemisi, İzmir Körfezi'nde iştirak edecek."

İki ayrı görev grubu olacak

Türkiye önderliğinde Bulgaristan ve Romanya tarafından Karadeniz'e sürüklenen mayın testine karşı bu yıl 2 Temmuz'da Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu da Türk komador emrinde 1 komuta kontrol gemisi, Türkiye, Bulgaristan ve Romanya'dan birer mayın gemisiyle Karadeniz Ereğli önlerinde Nusret Davet Tatbikatımıza iştirak edecektir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde NUSRET-2024 Davet Tatbikatı Ege ve Karadeniz'de olmak üzere ilk defa iki farklı denizde aynı anda icra edilecek olması itibariyle önem arz etmektedir. Mayın gemileri haricinde Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman Deniz Kuvvetleri bağlısı 4 su altı savunma timi tarafından da çok sığ sularda İzmir Ilıksu sahilinde mayın avlama harekatı icra edilecek. Nusret Tatbikatı'na dost ve müttefik ülkelerden bu yıl rekor seviyede unsur katılırken benzer şekilde 16 ülkeden 32 yabancı gözlemciyle komuta kontrol gemimizle ağırlamaktayız. Bu kapsamda özetlemek gerekirse 23 ülkeden 9 gemi, 55 saz ve yabancı gözlemci personeliyle dost ve müttefik ülke ataşelerimiz davet tatbikatımıza iştirak etmektedir. Dost ve müttefik ülkelerin yakın ilgisi ve yüksek oranda katılımı NUSRET-2024 Davet Tatbikatı'nın karşılıklı işbirliğine ve birlikte çalışabilir olan katkısının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir. TCG SANCAK gemisinde teşkil edilecek mayın karşı tedbirleri ve harekat merkezi aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığı'nca sevk ve idare edilecektir. İzmir Körfez ve Karadeniz Ereğli önlerinde iki ayrı görev grubu tarafından koordineli biçimde icra edilecek tatbikat mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safha olarak planlanmıştır. İkinci safha mayın karşı tedbirleri harekatı kapsamında dökülen mayınlar, mayın avlama gemileri tarafından sonarlarıyla tespit edilecek. Tespit edilen mayınlar mayın harbi dalgıçları ve insansız su altı araçlarıyla teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safha süresince 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar da savunma timleri ve insansız otonom su altı araçlar tarafından tespit ve teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Yine bu safhada mayın karşı tedbirleri harekatının yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlara ve hava hedef karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecektir."

MCM Blacksea unsuları ilk kez görev yapacak

20-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek NUSRAT-2024 Fiili Mayın Harbi Davet Tatbikatı, bu yıl da Türkiye ev sahipliğinde müttefik ülkelerin unsurları, Türkiye'den Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvveleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı yüzer/uçar birlikleri, dost ve müttefik ülkelerden EOD timleri ve gözlemcilerin katılımıyla İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında gerçekleştirilecek.

Katılan birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirme amacıyla gerçekleştirilecek olan tatbikat, TCG Sancaktar tarafından sevk ve idare edilecek. Tatbikata 23 ülkeden 9 gemi katılacak. Türkiye'den ise 13 gemi, 1 uçak, 1 İHA, çok sayıda tim ile birlikte toplam 940 personel katılacak.

Tatbikatta ayrıca Türkiye, Bulgaristan ve Romanya Deniz Kuvvetleri'nin Karadeniz'de sürüklenen mayınları arama, tarama ve etkisiz hale getirme maksadıyla oluşturulan MCM Blacksea unsuları da bu tatbikatta ilk kez görev icra edecek.

NUSRET-2024 Tatbikatı Başladı
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Zonguldak Ereğli, Karadeniz, Savunma, Türkiye, Körfez, Ereğli, Güncel, İzmir, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel NUSRET-2024 Tatbikatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:28 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı Bakan Tekin’den açıklama var Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var
10:15 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
07:49 Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat’a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat'a kalp masajı yapılan anlar ortaya çıktı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
15:15 Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi Putin, Ruslardan doğum oranının artması için iş yerinde mola saatlerinde cinsel ilişkiye girmelerini istedi
15:13 Kamala Harris’ten silah açıklaması: ’Eğer evime biri girerse vurulur’ Kamala Harris'ten silah açıklaması: 'Eğer evime biri girerse vurulur'
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:59 Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Dizi ve filmler bizi şeytanın frekansına sürüklüyor
14:52 İsrail’in Lübnan’da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu İsrail'in Lübnan'da yaptığı saldırılarda kullandığı cihazları temin eden teknoloji girişimcisi gizemli bir şekilde ortadan kayboldu
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
14:30 Yokluğun gözü kör olsun ’’Ne istiyorsun’’ diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti Yokluğun gözü kör olsun! ''Ne istiyorsun?'' diye soruldu, cevabı izleyenleri kahretti
14:23 Bir bu şarlatan eksikti Cenneti tanımlarken yaptığı “Huri“ hesabına bakın Bir bu şarlatan eksikti! Cenneti tanımlarken yaptığı "Huri" hesabına bakın
14:22 Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı Ankara - Hakkari seferini yapan uçak pistten çıkarak çamura saplandı
14:19 Lübnan’ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş Lübnan'ı yakan siber saldırılarla ilgili çarpıcı gerçek! Operasyon en az 15 yıldır planlanıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 12:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: NUSRET-2024 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement