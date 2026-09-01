NYU ve Columbia Öğrencileri: İsrail 'Soykırım' İfadesiyle Hatırlanıyor - Son Dakika
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NYU ve Columbia Öğrencileri: İsrail 'Soykırım' İfadesiyle Hatırlanıyor

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New York'ta üniversite öğrencileri, İsrail dediklerinde ilk olarak 'soykırım' algısını benimsiyor.

NEW ABD'nin New York eyaletinde öğrenim gören üniversite öğrencileri, İsrail denince akıllarına ilk olarak Filistinlilere yönelik "soykırımın" geldiğini belirtti.

İsrail'in Gazze ve işgali altındaki Batı Şeria'da yaptığı saldırılar, gasplar ve insan hakları ihlalleri, bu ülkenin uluslararası meşruiyetinin sorgulanmasına yol açarken Manhattan'da kampüsleri bulunan Columbia ve New York (NYU) üniversitelerinde öğrenim gören gençlerin İsrail deyince akıllarına gelen ilk kelimeler benzer sonuçlar ortaya koydu.

New York Üniversitesi'nde öğrenim gören Samuel adlı öğrenci, İsrail denince aklına ülkenin başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilere uyguladığı soykırımın geldiğini ifade etti.

Çekinerek konuşan öğrenci, İsrail denince aklına gelen üç kelimeyi, "Netanyahu, soykırım ve Filistin" şeklinde sıraladı.

Maddy isimli bir diğer NYU öğrencisi ise İsrail kelimesi zikredildiğinde yüzüne sıkıntılı bir ifade yansırken, aklına en güçlü şekilde düşen kelimenin "soykırım" olduğunu söyledi.

Kız öğrenci, bununla birlikte İsrail ifadesinin kendisine "ürkütücü" geldiğini ve kendinden zayıf olanlara karşı güç kullanan bir ülke imajının gözünde canlandığını belirtti.

Üniversitede faaliyet gösteren bir dernek adına yardım toplayan bir grup öğrenci ise konunun İsrail olduğunu duyduğunda yorum yapmaktan çekindi ve daha önce kabul ettikleri röportaj fikrinden vazgeçtiler.

Öte yandan Columbia Üniversitesi'nde öğrenim gördüğünü belirten Rom isimli öğrenci ise "İsrail kelimesini duyunca ilk aklına gelen nedir?" sorusuna, "Dünyayı kurtarmak" diye karşılık verdi.

Üniversite öğrencisi daha sonra "Bırakın barışı koruyalım." sözlerini dile getirdi.

Eski İsrail Başbakanı ve Birlikte Partisi lideri Naftali Bennett, mevcut Başbakan Netanyahu'nun Filistinlilere karşı uyguladığı politikaları eleştirdiği son röportajında İsrail'in ABD kamuoyundaki imajına dair değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bennett, "Bir Amerikalı öğrenciye 'İsrail deyince aklınıza ne geliyor?' diye sorsanız, 'soykırım' diyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Eski Başbakan Bennett, "İtalya derseniz 'makarna, spagetti', İsrail derseniz 'bebek katilleri', durum bu." diye eklemişti.

Kaynak: AA

New York, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NYU ve Columbia Öğrencileri: İsrail 'Soykırım' İfadesiyle Hatırlanıyor - Son Dakika

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