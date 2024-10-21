Obasanjo'dan Eğitime Dikkat Uyarısı - Son Dakika
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Obasanjo'dan Eğitime Dikkat Uyarısı

Obasanjo, Nijerya'da okula gidemeyen 20 milyon çocuğun terör riski oluşturduğunu vurguladı.

21.10.2024 18:19
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Eski Nijerya Devlet Başkanı Olusegun Obasanjo, ülkede eğitim alamayan çocukların güvenlik riski oluşturduğu, okula gidemeyen 20 milyon çocuğun gelecek yıllarda terör örgütü Boko Haram'ın üyeleri olabileceği uyarısında bulundu.

Eski Devlet Başkanı Obasanjo, Bauchi eyaletinde düzenlenen etkinlikte okula gidemeyen çocuklarla ilgili açıklama yaptı.

Okula gitmeyen çocukların sayısının artmasının gelecekte ülke için büyük güvenlik riski oluşturduğuna dikkati çeken Obasanjo, "Nijerya'da okula gidemeyen 20 milyon çocuk, gelecekteki 10-15 yılda terör örgütü Boko Haram'ın üyeleri olabilir. İnsan kapasitesini geliştirme ve eğitim çok önemli." dedi.

Obasanjo, doğuştan gelen yetenek ve kapasitelerini geliştirecek şekilde eğitim alamamalarının çocukları Boko Haram ve diğer silahlı çetelerin istismarına açık hale getirdiğini ifade etti.

Sahra Altı Afrika'da en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da bulunuyor. Güvenlik sorunlarının yaşandığı Nijerya'da yıl içinde ülkenin kuzeyindeki okulların hedef alındığı saldırılarda onlarca öğrenci kaçırılmıştı. Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite, eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

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