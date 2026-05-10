Obruk Şelalesi'nde Boğulma Tragedisi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Obruk Şelalesi'ne giren zihinsel engelli genç, boğularak hayatını kaybetti.
İddiaya göre, şelaleye giren zihinsel engelli İsmail Ümit Uyanık (30), bir süre sonra suda gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Uyanık'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Uyanık'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
