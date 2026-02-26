Öcalan Ailesi İmralı'da Görüştü

(ANKARA) - Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile bugün İmralı Adası'nda aile görüşü yaptığı bildirildi.

Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Sn. Abdullah Öcalan, aile üyelerinden Mehmet Öcalan ve Ömer Öcalan ile bugün İmralı Adası'nda aile görüşü gerçekleştirmiştir. Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey ve Sn. Mahmut Yamalak da aile üyeleri ile bugün İmralı Adası'nda aile görüşü gerçekleştirmiştir" denildi.