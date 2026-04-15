Odak: İran Etkinliği Sonuçları

AA Akademi tarafından düzenlenen "Odak: İran" etkinliği kapsamında ABD/İsrail-İran Savaşı, İran'ın durumu ve savaşın bölgesel ve küresel etkileri ele alındı.

AA Stratejik Analiz Müdürü Dr. Bilgay Duman'ın moderatörlüğünde Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur'un konuşmacı olarak katıldığı "Odak: İran" etkinliği düzenlendi.

Uygur, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın henüz çok sıcak olduğunu, İran'da yaklaşık 15 bin hedef vurulduğu ve üst düzey yetkililerin öldürüldüğünü kaydederek, savaşın ardından "yeni bir İran, yeni bir Basra Körfezi" görüleceğini ifade etti.

Bu savaşın ardından İran'ın bir şekilde ayakta kalkması durumunda Basra Körfezi'nin daha fazla siyasi anlamda "Fars Körfezi" haline gelebileceği yorumunda bulunan Uygur, savaş sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da bir ayaklanma beklediğini söyledi.

"Askerlerin ağırlığı artacak"

Uygur, İran'da asker ile din adamları arasında bir koalisyon olduğunu hatırlatarak, "Askerlerin ağırlığının artmaya devam edeceğini, belki de daha fazla görünür hale geleceğini söylemek çok mümkün." dedi.

Milliyetçiliğin de İran'da güçlü bir ideoloji olduğunu aktaran Uygur, İran'da savaş sonrası dönemde daha milliyetçi ve askeri yöne doğru gidilebileceğini, halka daha fazla sosyal özgürlük sağlanabileceğini ifade etti.

Uygur, savaş sonrası dönemde siyaset ve ekonominin nasıl etkileneceğinin bilinmediğine işaret ederek, en önemli sonuçlardan birinin hibrit ve asimetrik savunma örneğinin işe yaraması olduğunu söyledi.

40 gün sonunda İran'ın hala saldırılarını sürdürebilmesini de Tahran açısından "başarı" olarak niteleyen Uygur, İran'ın kısa vadede normalleşme zeminini kaybetmek istemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Uygur, İran'ın ekonomik sorunlar ve toplumsal rahatsızlıklarla ilgilenmeye ve komşularla yeniden makul ilişkiler geliştirmeye başladığında zorlanacağına işaret etti.

Müzakerelerde uranyum zenginleştirme konusunun da gündemde olduğunu kaydeden Uygur, iki tarafın beklentilerinin çok farklı olduğunu belirtti.

Uygur, İran'ın nükleer teknolojiye 35 yıldır çok fazla yatırım yaptığına ve bunun için çok fazla yaptırıma maruz kaldığına ve bedel ödediğine dikkati çekerek, "Bunu vermesi mümkün değil." dedi.

"Nükleer konusunda İran hızlanabilir"

İran'ın "nükleer silah konusundaki görüşünü" muhtemelen değiştireceği yorumu yapan Uygur, "İran, zaten bu kadar bedel ödemişken ve nükleere de bu kadar yakınken, muhtemelen hızlandıracaktır diye düşünüyorum nükleer macerasını." ifadesini kullandı.

Uygur, İran'ın savaş taktikleri açısından "zayıf tarafta olduğunun" farkında olarak savaşı mevcut durumundan daha fazla yaymamaya ve darbelere eşdeğer yanıtlar vermeye çalıştığını söyledi.

Milliyetçiliğin savaş bitene kadar sürebileceğini ve savaştan sonra ülke içinde yeni açılımlar olabileceğini kaydeden Uygur, bunun yanı sıra İran'ın dini meşruiyete de ihtiyaç duyacağını ifade etti.

Uygur, ABD'nin limitlerinin görüldüğünü ve inandırıcılığının kaybolduğunu vurgulayarak, Batı dünyasının İsrail'i durduramadığını ve bunun ABD'ye de yük olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin savaş sonrasında daha önemli rol oynayabileceği değerlendirmesi yapan Uygur, Trump yönetimi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de bir fırsat oluşturabileceğini söyledi.