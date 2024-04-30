Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, İzmir Valisi Süleyman Elban\'ı ziyaret etti

Güncel

(İZMİR)- Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Başkan Mustafa Turan, ilçe turizmini desteklemek üzere tarihi Birgi, Lübbey ve Efeler Yolu rotasında kamu kurumlarıyla birlikte önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Başkan Turan, "Ödemiş, tarihi, doğası, üretim yelpazesi ile İzmir'in en güzel ilçelerinden biri. İlçemizin kültürel, sosyal, ekonomik gelişimini sağlamak yerel yönetimler olarak en büyük görevimiz. Bu çalışmalarımızı sadece belediye olarak değil, ilçemizde ve ilimizde hizmet veren tüm kurumların işbirliği ile gerçekleştireceğiz. Sayın Valimizin desteği ile ilçemizdeki turizm çalışmalarına önem vereceğiz" dedi.

Vali Elban, Başkan Turan'a görevinde başarılar diledi.