Ödemiş\'te 15 Temmuz Anma Programı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Saraçoğlu Stadyumu önündeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalleşçe darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Bir halk direnişiyle darbecilere darbe vurulduğunu ifade eden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara, sokaklara ve havalimanlarına akın eden milyonlar, göğüslerini siper ederek bu hain kalkışmayı başarısızlığa uğratmıştır." dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan da o karanlık gecede vatandaşların demokrasiye ve millet iradesine sahip çıkarak darbecilere geçit vermediğini dile getirdi.