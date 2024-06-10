Ödemiş'te Bademli Kiraz ve Fidancılık Festivali Yapıldı - Son Dakika
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Ödemiş'te Bademli Kiraz ve Fidancılık Festivali Yapıldı

Ödemiş\'te Bademli Kiraz ve Fidancılık Festivali Yapıldı

Ödemiş Belediyesi tarafından düzenlenen Bademli 53. Kiraz ve 20. Fidancılık Festivali, eğlenceli bir program eşliğinde gerçekleştirildi. Festivalde 'Kiraz Güzeli' seçildi ve kiraz ve meyve fidanının tanıtımı yapıldı.

10.06.2024 11:31  Güncelleme: 13:32
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Ödemiş Belediyesi tarafından organize edilen Bademli 53. Kiraz ve 20. Fidancılık Festivali 9 Haziran Pazar günü yapıldı. Eğlence dolu geçen programda 'Kiraz Güzeli' seçildi.

Ödemiş'in marka ürünlerinden olan kiraz ve meyve fidanının tanıtılması ve pazar oluşturulması amacıyla organize edilen etkinlik Bademli Festival Alanı'nda yapıldı. Belediye Başkanı Mustafa Turan, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve çevre mahallelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu güzel verimli topraklarda üretmeye devam edeceğiz

Belediye Başkanı Mustafa Turan yaptığı konuşmada; "İlçemiz, verimli toprakları ile tarım potansiyeli çok yüksek bir bölge, burada çiftçilerimizin üretimi artırması için onları desteklemeye, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Üretimin önündeki engeller her geçen gün yükselse de biz Atatürk'ün izinde milletin gerçek efendisi köylümüzle birlikte bu yolda yürüyeceğiz. Umudumuzu kaybetmeden bu güzel topraklarda üretmeye, çocuklarımızın geleceği için azimle çalışacağız. Tarım ve hayvancılık merkezi olan bölgemizde, üreticimizin emeğinin karşılığını alması, ürünlerin hak ettiği değeri bulması için, yurtiçi- yurtdışında tüketiciye ulaştırmak için projeler uygulamak istiyoruz. Bunu hep birlikte yapacağız. Üreticilerimizle işbirliği içinde çalışmalar yürüterek, yöremiz ürünlerinin marka haline gelmesi en büyük hedefimizdir" dedi.

Kiraz Güzeli seçildi

Festival kapsamında en iyi kiraz ve meyve fidanı üretimi ile ilgili yapılan yarışmada dereceye girenlerin ödülleri verildi. Kiraz üretiminde birinci Melih Kırbaş, ikinci Ecdar Cezayerli, üçüncü Sezgin İri oldu. Meyve fidanı üretiminde ise birinciliği Ferhat Yararlı, ikinci Halil Solmaz, üçüncü Ali Kapı oldu. Kiraz Güzeli olarak seçilen Evin Kocabıyık'a tacı da Belediye Başkanı Mustafa Turan tarafından takıldı.

Halk oyunları gösteri ile sevilen ses sanatçıları Ali Çakar ve Fatma İşcan'ın sahne aldığı konserlerde katılımcılar festival tadında bir gün yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Bademli Kiraz ve Fidancılık Festivali Yapıldı - Son Dakika

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