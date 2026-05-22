Ödemiş'te Bilim Fuarı Heyecanı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen fuarda, ilçedeki meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin geleceğin üretim gücü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

İlçede öğrencilerin yüzde 63'ten fazlasının meslek liselerini tercih ettiğini belirten Erdoğan, "Bu oranın gelecekte yüzde 70, hatta yüzde 80 seviyelerine çıkacağına inanıyoruz. Sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ancak güçlü bir mesleki eğitim sistemiyle karşılanabilir." dedi.

Okul Müdürü Mehmet Sıddık Kaya ise fuarın yalnızca bir sergi değil, öğrencilerin hayallerini, emeklerini ve yeteneklerini ortaya koyduğu bir platform olduğunu ifade etti.

Fuarda, Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motor bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak geliştirilen "ÖMTAL" adlı elektrikli araç da ziyaretçilerin ilgisini çekti.