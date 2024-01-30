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Ödemiş'te çıkan yangında genç bir kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'taki 2 katlı evde çıkan yangında Emre Kuzum (19) hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ödemiş\'te çıkan yangında genç bir kişi hayatını kaybetti
30.01.2024 - 13:39,
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında Emre Kuzum (19), hayatını kaybetti.

Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'taki 2 katlı evin alt katında, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Dumanı fark eden mahalleli, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmaları sonrası içeri giren ekipler, Emre Kuzum'un cansız bedeni ile karşılaştı. Kuzum'un bir süredir dedesine ait evde yaşadığı öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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