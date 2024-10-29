İzmir'in Ödemiş ilçesinde Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.
Saraçoğlu Stadı'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Fatih Aksoy, törendeki konuşmasında günün önemini anlattı.
Konuşmanın ardından halk oyunları ve dans gösterisi sunuldu, kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece elde edenlere ödül verildi.
Geçit töreniyle son bulan programa ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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