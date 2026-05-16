Ödemiş'te Hemşirelik Sempozyumu Yapıldı

Ödemiş Devlet Hastanesinde "Bir Hemşire Güçlenir Bir Hayat Değişir Hemşirelik Sempozyumu" düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan başhekim Fikret Merter Alanyalı, sağlık hizmetinin merkezinde insan olduğunu söyledi.

Alanyalı, "Bugün burada mesleki değerlerden etik ikilemlere tükenmişlikle mücadeleden, yapay zekalı destekli sağlık hizmetlerine kadar, çok önemli başlıkları birlikte değerlendiriyoruz." dedi.

Daha sonra gerçekleştirilen sempozyumun oturumun başkanlığını İzmir Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fatma İncekara Aydın gerçekleştirdi.

Toplantının sonunda Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan konuşmacılara plaket takdim etti.