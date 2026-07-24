Ödemiş'te Hint Keneviri Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 50 kök Hint keneviri ve 180 gram esrar ile tutuklama gerçekleşti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurucuova Mahallesi'nde yaşayan M.K'nin (59) evinde arama yaptı.
Aramada, bahçede boyları 60 ile 210 santimetre arasında değişen 50 kök Hint keneviri ile 180 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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