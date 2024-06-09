İlkkurşun Mahallesi\'nde 105. yıl dönümü töreni düzenlendi

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İşgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunun atıldığı ve Kuvayımilliye hareketinin başlangıç yeri kabul edilen Ödemiş ilçesine bağlı İlkkurşun Mahallesi'nde işgale karşı ilk sivil direnişin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlkkurşun Anıtı'ndaki törene Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Mustafa Turan ve mahalle sakinleri katıldı.

Törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığından bir manga askerin saygı atışı yaptığı törene İlkurşun tepesinde devam edildi.

Burada konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, 105 yıl önce bu tepede örgütlü direnişin ilk tohumlarının atıldığını belirterek, "İşgalden bağımsızlığa giden yolun başlarıydı. Bu direniş, Anadolu halkına moral oldu. Kuvayımilliye'nin yaktığı bu ateş tüm Türkiye'ye yayıldı ve Kurtuluş Savaşımız zaferle sonuçlandı." dedi.

Belediye Başkanı Turan da Ödemiş Efelerinin 105 yıl önce işgalci güçlere karşı organize olarak Hacı İlyas köyünden mücadele başlattığını ifade ederek, "Halk kendiliğinden direnişe karar vermiş, silaha sarılarak Hacı İlyas köyünde işgalci emperyalist düşmana ilk kurşunu sıkarak Kuvayımilliye'nin ilk vuruşmasını burada yapmıştır. " diye konuştu.