Ödemiş'te İlköğretim Haftası törenle başladı, Kaymakam Erdoğan da katıldı - Son Dakika
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Ödemiş'te İlköğretim Haftası törenle başladı, Kaymakam Erdoğan da katıldı

Ödemiş\'te İlköğretim Haftası törenle başladı, Kaymakam Erdoğan da katıldı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde çelenk sunumuyla başlayan program, Zeytinlik Sabahattin Şenocak İlkokulu'nda öğrencilerin şiir ve gösterileriyle sürdü; törene Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan da katıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, Zeytinlik Sabahattin Şenocak İlkokulu'nda devam etti.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler sundu.

Programa Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te İlköğretim Haftası törenle başladı, Kaymakam Erdoğan da katıldı - Son Dakika

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