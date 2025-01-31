İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetin park halindeki otomobillere çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kaan Uygun idaresindeki 35 BJF 820 plakalı kamyonet, Üç Eylül Mahallesi yakınlarında park halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada ağır yaralanan Uygun, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Kamyonet Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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