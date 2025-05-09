Ödemiş'te Kız Arkadaşını Öldürme Davası - Son Dakika
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Ödemiş'te Kız Arkadaşını Öldürme Davası

Ödemiş\'te Kız Arkadaşını Öldürme Davası

Olgun Gacar, eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı tehdit edip öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.

09.05.2025 19:51
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski kız arkadaşı Fatma Kara'yı öldürdüğü öne sürülen Olgun Gacar'ın cinayet öncesi Kara'yı tehdit edip hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanmaya başlandı.

Ödemiş Adliyesi 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Olgun Gacar, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara ve aile yakınları ile avukatlar ise duruşmada hazır bulundu.

Kimlik tespiti ve hakkındaki iddiaların hatırlatılmasının ardından söz verilen sanık Gacar, Kara ile yaklaşık 7 yıl önce ayrılmalarına rağmen zaman zaman yine görüştüklerini savundu.

Fatma Kara'nın eşine sosyal medyadan mesaj attığını öne süren Gacar, "Bazı dedikodular yapmasından dolayı Kara ile tartıştık ama kendisini tehdit etmedim. Fatma'ya evli olduğumu o bakımdan eşime mesaj atmasının yanlış olduğunu belirttim. Tartıştığımız gün o beni aradı ben onu aramadım. Üzerime atılan tehdit suçlamalarını kabul etmiyorum." diye konuştu.

Tanık G.İ. ise Kara'nın arkadaşı olduğunu belirterek, Olgun Gacar ile tartışmalar yaşadıklarından kendisine bahsettiğini, kendisine bir şey olursa diye tehdit görüşmesini kendisine attığını savundu.

Müşteki baba Yılmaz Kara da şikayetçi olduğunu bildirdi.

Hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Duruşma sonrası baba Kara ile kadın platformu üyeleri basın açıklaması yaparak, olaya tepki gösterdi.

Olay

Ödemiş ilçesinde mart ayında eski erkek arkadaşı tarafından darbedilen Fatma Kara, hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Olgun Gacar, tutuklanmıştı.

Kara, ölümünden önce Gacar hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmıştı.

Sanığın Kara'yı öldürmesine ilişkin soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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