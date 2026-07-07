Ödemiş'te Motosiklet-Kamyon Kazası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemiş'te Motosiklet-Kamyon Kazası

Ödemiş\'te Motosiklet-Kamyon Kazası
07.07.2026 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ödemiş'te iş makinesi yüklü kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iş makinesi yüklü kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Recep K. (26) yönetimindeki 35 CAH 036 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi'nde E.K. yönetimindeki 35 ZRB 01 plakalı iş makinesi yüklü kamyonla çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Recep K. ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince kamyon sürücüsü ifadesi alınması için emniyete götürüldü.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, refüjden motosikletiyle geçmeye çalışan Recep K'nin yola çıktığı sırada kamyonla çarpışması yer alıyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Ödemiş, Güncel, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödemiş'te Motosiklet-Kamyon Kazası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu Düz alan bulamayınca çay alım yerinin üstü halı saha oldu
Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü yakınları feryat etti Freni boşalıp devrilen kamyonun şoförü öldü; yakınları feryat etti
Muş’ta Afrika’yı andıran manzaralar Muş'ta Afrika'yı andıran manzaralar
Su kuyusunda ölü bulundu Su kuyusunda ölü bulundu
Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Tırın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tunceli’nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı Tunceli'nin ilk kadın kaymakamı göreve başladı

18:11
Trump “CAATSA yaptırımları kalkacak“ dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tepkisi gündem oldu
Trump "CAATSA yaptırımları kalkacak" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu
17:54
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular
17:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi
16:49
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
16:06
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak
15:36
Beştepe’deki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan ilk sözler
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 19:09:40. #7.12#
SON DAKİKA: Ödemiş'te Motosiklet-Kamyon Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.