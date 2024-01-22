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Ödemiş'te motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ödemiş'te motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. 74 yaşındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek beton direğe çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak yaralı sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Ödemiş\'te motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
22.01.2024 - 18:37,
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, beton direğe çarpan motosikletin sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet K. (74) yönetimindeki 35 AHA 731 plakalı motosiklet, İnönü Mahallesi Çayyolu Sokağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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