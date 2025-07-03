Ödemiş'te Orman Yangını: 81 Yaşında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ödemiş'te Orman Yangını: 81 Yaşında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

03.07.2025 21:38
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İzmir Ödemiş'te çıkan orman yangını hızla yayılarak birçok evi tehdit etti, bir kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Tosunlar ve Suçıktı mahallelerinin ardından Köseler Mahallesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Tosunlar Mahallesi'nde birçok ev zarar gördü.

?81 yaşındaki yatalak kişi öldü

Suçıktı Mahallesi'nde alevler 81 yaşındaki İbrahim Erkan'ın evine sıçradı. Evde yalnız olan Erkan yangında hayatını kaybetti. Erkan'ın yatalak olduğu belirtildi.

Mahalledeki hayvanlar kamyonlarla tahliye edildi

Sabah saatlerinde tahliye edilen Köseler Mahallesi'ndeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla bölgeden alınarak Ödemiş ilçesindeki canlı hayvan pazarına götürdü.

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü ve Ortaköy mahalleleri de tahliye edildi. Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı.

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, zeytinlikleri aşıp bugün Üzümlü Mahallesi'ndeki evlere ulaştı. Burada evlere zarar veren alevler, ağıllar, ahırlar ve evleri kullanılamaz hale getirdi.

Jandarma ekiplerince hızla tahliye edilen Karadoğan Mahallesi'nde de birçok ev ve ahır ile bahçeler zarar gördü.

Vatandaşlar kamyonlara yükledikleri hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bazı kişilerin küçükbaş hayvanlarını traktörlerinin arkasında, bazılarının da sürüyerek götürdüğü görüldü. Yaşlı kadınlara jandarma ekipleri ve vatandaşlar yardım ederken, çok sayıda kişi ev eşyalarını araçlarıyla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

Alevlerin hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle hayvanlarını ahırlardan çıkaramayan bazı vatandaşlar ise ellerindeki hortumlarla alevleri engelleye çalıştı.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangın Yeniköy Mahallesi'ni de tehdit etmeye başladı.

Dün Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaşmış, Tosunlar ve Suçıktı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Orman Yangını: 81 Yaşında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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