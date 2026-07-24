İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çamlıca Mahallesi Çerkes Tepesi mevkisindeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri gece boyunca müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
Çamlıca Mahallesi Muhtarı Ünal Çet, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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