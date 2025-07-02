İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile iş makinaları sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, Suçıktı Mahallesi'ne ulaştı.
Tosunlar ve Suçıktı Mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangında Tosunlar Mahallesi'ndeki bazı evler zarar gördü.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Orman Yangını: Mahalleler Tahliye Edildi - Son Dakika
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