İzmir\'de patates deposundan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates deposundan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı.
Seyrekli Mahallesi'nde E.G. deposundan geçen hafta 5 ton patates çalındığı şikayetiyle jandarmaya başvurdu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.
Jandarma, depoya kamyonetle tekrar gelen K.N, A.M, K.B. ve E.D'yi suçüstü yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
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