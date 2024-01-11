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İzmir'de patates deposundan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de patates deposundan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir patates deposundan geçtiğimiz hafta 5 ton patates çalındığı şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda depoya tekrar gelen 4 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir\'de patates deposundan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı
11.01.2024 - 08:49,
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde patates deposundan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Seyrekli Mahallesi'nde E.G. deposundan geçen hafta 5 ton patates çalındığı şikayetiyle jandarmaya başvurdu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, depoya kamyonetle tekrar gelen K.N, A.M, K.B. ve E.D'yi suçüstü yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İzmir'de patates deposundan hırsızlık yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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