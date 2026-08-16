Ödemiş'te Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ödemiş'te Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Ödemiş\'te Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran F.K. gözaltına alındı. Aramada çok sayıda silah ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen F.K.'nin (35) evine baskın düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 16 tabanca mermisi, 17 fişek, 2 kasatura ve 2 kama ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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