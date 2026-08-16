Ödemiş'te Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde ruhsatsız silah bulunduran F.K. gözaltına alındı. Aramada çok sayıda silah ele geçirildi.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde evinde ruhsatsız silah ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evinde ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen F.K.'nin (35) evine baskın düzenledi.
Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, ruhsatsız 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 16 tabanca mermisi, 17 fişek, 2 kasatura ve 2 kama ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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