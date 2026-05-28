Ödemiş\'te Sağanak Yağış Su Birikintileri Oluşturdu

28.05.2026 22:45
Ödemiş ilçesindeki sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde su birikintileri oluştu.

Gölcük ve Mursallı mahallelerinden İnönü Mahallesi'ne doğru ilerleyen yağmur suları cadde ve sokaklarda su birikmesine yol açtı.

Sürücü ve yayalar, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yenice Köy Camisi önünde, köy meydanında biriken yağmur sularının üzerinden geçilebilmesi için demirden seyyar köprü kuruldu.

Kaynak: AA

