Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüpheli ölüm olayı yaşandı. Bademli Mahallesi'nde ikamet eden Fatma Ballı (81) evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü.

FECİ ÖLÜM

Durumu fark eden yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kuyudan çıkarılan yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirledi. Ballı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor.