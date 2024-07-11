Ödemiş'te tır ile motosiklet çarpışması sonucu yaralanan sürücü hayatını kaybetti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tır ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 6 Temmuz Cumartesi günü Ocaklı Mahallesi yakınlarında geri manevra yapmak isteyen H.E. yönetimindeki 76 AV 818 plakalı tır ile Adem Demir (25) yönetimindeki 35 BSD 956 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan ve ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Demir 5 gün sonra vefat etti.