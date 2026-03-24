Ödemiş\'te Tırla Minibüs Çarpıştı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tırla çarpışan minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Hüseyin F'nin (61) kullandığı 10 AVD 826 plakalı minibüs, Bozdoğan Mahallesi yakınlarında karşı şeritte seyir halindeki Metehan D. (44) yönetimindeki 55 ACU 540 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Hüseyin F. ile yolcu olarak bulunan Ahmet K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
