İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
N.H. yönetimindeki 35 BZB 768 plakalı hafif ticari araç, Gölcük Mahallesi yolunda karşı yönden gelen Mehmet A. idaresindeki 35 CKF 506 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Mehmet A, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hafif ticari aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
