Ödemiş\'te Trafik Kazası: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 9 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Hanife Soylu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Mescitli-Bademli Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Hanife Soylu idaresindeki 35 ZJB 45 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.S. (40) yönetimindeki 35 ZCJ 56 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Soylu, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Soylu, 9 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.S., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.