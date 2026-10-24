Ödemiş'te traktörle çarpışan motosiklet yolcu durağına çarptı, sürücü ağır yaralandı

Ödemiş'te traktörle çarpışan motosiklet yolcu durağına çarptı, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Küçükavulcuk Mahallesi'nde motosiklet, ara yoldan çıkan traktörle çarpışıp yolcu durağına çarptı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken traktör sürücüsü gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Küçükavulcuk Mahallesi'nde Sezer R. (23) yönetimindeki 35 CAS 050 plakalı motosiklet, ara yoldan çıkan Mümin Ç. (89) idaresindeki 35 Z 1655 plakalı traktörle çarpıştı, ardından yolcu durağına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Sezer R, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, daha sonra İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Traktör sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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