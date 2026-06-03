Ödemiş'te Yeni Doğan Bebek Kapıda Bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni doğan bebeğin bir evin kapısına poşetle bırakanların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, 31 Mayıs'ta Umurbey Mahallesi'ndeki müstakil evin kapısına asılı poşetin içerisinde tülbente sarılı bir bebeğin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerince yeni doğduğu belirlenen kız bebek, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince ifadesi alınan ve yalnız yaşayan ev sahibi ise bebeği kimin bıraktığını görmediğini, olayla bağlantısının bulunmadığını belirtti.

Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.