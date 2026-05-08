ODTÜ Bahar Şenlikleri\'nde bayrak olaylarına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenlikleri'nde bayrağa yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Mayıs'ta ODTÜ Bahar Şenlikleri'nin 1'inci gününde, ODTÜ Stadyumu'nda meydana gelen olaylar nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'Nitelikli kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından dün operasyon düzenlendi. Kimliği tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise olaylara karıştığı tespit edilen İ.K., M.E.Y., O.A., M.F.G., C.E. ve B.D.'nin yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K., M.E.Y., O.A., M.F.G., C.E., B.D.) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır" denildi.