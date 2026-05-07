ODTÜ'de Bayrak Saygısızlığına Tepki
ODTÜ'de Bayrak Saygısızlığına Tepki

07.05.2026 14:17
ODTÜ, bayrağa saygısızlığı kınadı, inceleme başlattı ve şiddeti reddetti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinliklerinde Türk bayrağına yönelik saygısızlık oluşturan davranışın kabul edilemeyeceğini, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

ODTÜ'den yapılan açıklamada, etkinlikler sırasında bir grup öğrenci arasında yaşanan şiddet içeren olayların derin bir üzüntüyle karşılandığı ve kınandığı belirtildi.

Üniversitenin köklü geçmişi boyunca ifade özgürlüğünü, çoğulculuğu, karşılıklı saygıyı ve birlikte yaşam kültürünü merkeze aldığı hatırlatılan açıklamada, huzur ve dayanışma ortamıyla bağdaşmayan hiçbir şiddet eyleminin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Bahar şenliklerinin ODTÜ'nün farklılıkları bir araya getiren, dostluk ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren en önemli geleneklerden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor, bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz.

Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir. Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir iletişim dili benimsemeye, ODTÜ'nün köklü kültürüne ve ortak yaşam anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Olaylar, Kültür, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
