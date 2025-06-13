ODTÜ'de İklim Eylem Planı Çalıştayı - Son Dakika
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ODTÜ'de İklim Eylem Planı Çalıştayı

ODTÜ\'de İklim Eylem Planı Çalıştayı
13.06.2025 13:43
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ODTÜ İklim Merkezi, sürdürülebilirlik için çalışma yaptı ve karbon nötr hedeflerini belirledi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İklim Merkezi tarafından, üniversitenin kurumsal iklim eylem planının hazırlanması amacıyla "İklim Eylem Planı Ortak Tasarım Çalıştayı" düzenlendi.

ODTÜ Araştırma Parkı'nda yapılan çalıştayda, enerji ve ulaşım sistemlerinden doğal çevrenin korunmasına, sürdürülebilir eğitim ve araştırmadan veri yönetimine kadar birçok stratejik başlık ele alındı.

Çalıştaya ilişkin açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, ODTÜ olarak iklim değişikliğine karşı, "Bizler dünyayı değiştirebiliriz" mottosuyla hareket ettiklerini belirtti.

Bu mottoya, kampüsten başladıklarını ifade eden Yozgatlıgil, "Aslında bu süreçte tüm paydaşlarımız ve yeni başlattığımız 'iklim elçileri' öğrencilerimiz de bu sürecin içerisinde. ODTÜ bildiğiniz gibi büyük bir orman. 70 milyon ağacıyla ve 30 kilometrekarelik bir ormanıyla aslında çok önemli katkı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Geliştirecekleri teknolojilerle, ormanın katkılarından ayrı olarak kampüsü karbon nötr hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

"Bu hedefler çerçevesinde ve tabii ki yine dünyanın en büyük sorunlarından biri olan iklim değişikliğiyle mücadele etmede, bilim ve araştırma noktasında da önemli katkılarımız ve çözüm önerilerimiz olacağına inanıyoruz. İşte bütün bunları konuşmak ve ODTÜ'de bulunan, Türkiye'nin çok önemli merkezlerinden biri olan İklim Merkezi'yle bu çalışmalara öncülük etmek için bugün burada toplandık ve hedefimiz, tabii ki dünyanın daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir olması ve biz ODTÜ olarak da bu hedeflere katkı koymak."

"Somut ve uygulanabilir hedeflere yönelik çalışmalar yürüteceğiz"

ODTÜ İklim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu da çalıştaya hazırlanırken dünyadaki ve Türkiye'deki örnekler ışığında kampüsün konumu, yeterlilikleri ve eksiklikleri gibi durumların değerlendirilmesiyle taslak eylem planının oluşturulduğunu belirtti.

Salihoğlu, "Bugün bu taslak eylem planının içini kapsayıcı, şeffaf biçimde doldurmak üzere ilgili öğretim üyeleri, öğrencilerimiz ve idari personel girdileriyle ölçülebilir, somut ve uygulanabilir hedeflere yönelik çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

Çalıştayda ele alınan temaların, hem küresel hem ulusal hem de ODTÜ'ye özgü öncelikler doğrultusunda belirlendiğini aktaran Salihoğlu, en önemli paydaşı "iklim elçisi" öğrenciler olduğunu vurguladı.

Salihoğlu, "Onlardan girdi almak için böyle bir yöntem belirledik. Çok ilgi gördü. 200'den fazla başvuru oldu. Bu başvuruların içi doluydu. Belli fikirlerle öğrenciler bize başvurularda bulundu ve 50'den fazla iklim elçisi belirledik, onların girdilerini almaya başladık. Bugün de onların girdilerini alarak bu eylem planını şekillendireceğiz." diye konuştu.

Çalıştayın sonunda, somut, ölçülebilir ve uygulanabilir bir yol haritası oluşturularak ODTÜ'nün sürdürülebilirlik vizyonu sistematik bir çerçeveye kavuşturulacak.

Kaynak: AA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ahmet Yozgatlıgil, Yerel Haberler, Eğitim, Sağlık, Güncel, Rektör, Çevre, Son Dakika

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