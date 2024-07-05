ODTÜ Kürek Takımı Başantrenörü Baha Er, Eymir Gölü'nde Sporcuları Yetiştiriyor

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ODTÜ Kürek Takımı'na çocuk yaşta katılan ve yıllar sonra başantrenör olan Baha Er, Eymir Gölü'nde sporcuları milli takıma hazırlarken meraklıları da bu sporla tanıştırıyor.

Er, annesinin arkadaşının yönlendirmesiyle 13 yaşında ODTÜ Kürek Takımı'na katıldı. Yıllar içerisindeki gayretiyle milli takımda Türkiye'yi temsil eden Er, hobisini mesleğe çevirdi.

Çocuk yaşta girdiği takımda zamanla başantrenörlüğe yükselen Er, şimdi Ankara'nın doğal güzelliklerinden biri olan Eymir Gölü'nde sporcuları milli takıma hazırlarken bir yandan da hobi tutkunlarına kürek sporunu sevdirmeye çalışıyor.

"Kürek, dayanıklılık ve kuvvet sporu"

Er, AA muhabirine yaptığı açıklama, 22 yıldır kürek sporu yaptığını, son 6 yıldır da ODTÜ Kürek Takımı'nda başantrenör olduğunu söyledi.

Ömrünün büyük bir kısmını Eymir Gölü'nde geçirdiğini anlatan Er, "Bize genelde 'Ankara'da nasıl yaşıyorsunuz' diye soruyorlar ama denize hiçbir zaman ihtiyacım yok. Henüz orta okulda öğrenciyken hobi olarak başladım ve ilerleyen zamanlarda kariyerimi bu yönde devam ettirmek istedim. O başlayış, o başlayış bir daha asla bırakamadım. Yıllar sonra da kendi takımıma antrenör oldum. Ben şanslı insanlardanım, hobimi işim olarak yapıyorum." diye konuştu.

Eymir Gölü'nde ODTÜ Kürek Takımı'nda farklı yaşlardaki sporcuları çalıştırdığını aktaran Er, hedefinin milli takıma sporcu yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

Er, "Öğrencilerimizin bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Buraya gerçekten zaman ayırıp, evleri gibi görmeleri gerekiyor. Sporcularımızdan beklentimiz milli takıma gidip hem kulübümüzü hem de ülkemizi, uluslararası yarışmalarda temsil edip madalya kazanmaları. Üniversite takımındaki sporcularımız öğrencilerden oluşmuyor. İçlerinde mezun olanlar da var, hatta 37 yaşında bir sporcumuz takımda bulunuyor." dedi.

Eymir Gölü'nde hobi amaçlı kürek çekmek isteyenlere de ders verdiğini belirten Er, şunları söyledi:

"Kürek, dayanıklılık ve kuvvet sporu. Bu sporu yapmak için çok kuvvetli olmak gerekiyor, bunun yanında koordinasyonun da yerinde olması lazım. Hareketinin kendi başına zor olduğu bir sporu ekip olarak yapmak ekstra bir çaba gerektiriyor. Ancak yine de herkes kürek çekmeyi öğrenebilir, tekneyi hareket ettirebilir. Eymir Gölü yapısı gereği özellikle hafta sonları çok fazla kişiyi ağırlıyor. Ruhunu dinlendirmek için Eymir'e gelenler arada da bizi değerlendirmiş oluyor. Burada yaş fark etmeksizin herkese hobi amaçlı kürek çektiriyoruz. Temelde 6 saat kürek çekme eğitimini tamamlayanlar bu sporu öğrenmiş oluyor."