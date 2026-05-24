ODTÜ Mezunları: CHP Tahliyesi Kabul Edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ODTÜ Mezunları: CHP Tahliyesi Kabul Edilemez

24.05.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ODTÜ Mezunları Derneği, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesini kınadı ve demokratik süreç vurgusu yaptı.

(ANKARA) - ODTÜ Mezunları Derneği'nden, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bu şekilde koltuğa oturmayı umanların halk nezdinde karşılığı olamaz" denildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği Yönetim Kurulu, sosyal medya hesabından, CHP Genel Merkezi'nin gazlı polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi Kabul Edilemez" başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:"

"Hukuki süreçler ve görüşmeler devam ederken, ülkenin ana muhalefet partisi olan CHP'nin Genel Merkezine polisler eşliğinde girmek, bina içini biber gazı ile boğmak hiçbir demokratik uygulama ile bağdaşmaz. Bu şekilde koltuğa oturmayı umanların halk nezdinde karşılığı olamaz. Son süreçte yaşananlardan, iktidarın yönetememe krizini bir kez daha muhalefeti dizayn etmeye çalışarak aşmayı hedeflediği daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu yalnızca bir parti, bir kurultay meselesi değildir. Süreci, içine sürüklendiğimiz ekonomik krizi, siyasi baskıları, insani çürümeyi ve geleceksizleştirmeyi bir kenara koyup 'muhalefetin krizine' odaklanmamızın istendiği; iktidarın makul bir muhalefetle ve hatta muhalefetsiz bir alanda ipleri yeniden eline alabilme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu süreci memleket meselesi olarak okuyor, bu sorumluluk ile hareket edilmesini talep ediyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak eşit, özgür ve adil bir Türkiye için bu sorumluluk ile hareket eden tüm kurumlarla omuz omuza dayanışmayı büyüteceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ Mezunları: CHP Tahliyesi Kabul Edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban keserken bunları sakın yapmayın 30 bin lira cezası var Kurban keserken bunları sakın yapmayın! 30 bin lira cezası var
Böylesi görülmedi Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi Böylesi görülmedi! Yağışlar sonrası köyün kara ile bağlantısı kesildi
CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu CHP kurultayı soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüphelinin isimleri belli oldu
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti

17:33
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
CHP Genel Merkezi arbede sonrası savaş alanına döndü
17:07
Özgür Özel polis TOMA’sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
Özgür Özel polis TOMA'sına çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık
17:04
Kılıçdaroğlu cephesinden “Bu akşam genel merkezde olacak“ iddiasına yalanlama
Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama
16:39
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
CHP Genel Merkezi önünde araç kalabalığa dalıp bir kadına çarptı
16:26
CHP Genel Merkezi’nden ayrılan Özgür Özel TBMM’ye yürüyor
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor
15:39
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 18:03:48. #7.13#
SON DAKİKA: ODTÜ Mezunları: CHP Tahliyesi Kabul Edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.