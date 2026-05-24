ODTÜ Mezunları: CHP Tahliyesi Kabul Edilemez

(ANKARA) - ODTÜ Mezunları Derneği'nden, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Bu şekilde koltuğa oturmayı umanların halk nezdinde karşılığı olamaz" denildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezunları Derneği Yönetim Kurulu, sosyal medya hesabından, CHP Genel Merkezi'nin gazlı polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

"CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi Kabul Edilemez" başlıklı açıklamada, şunlar kaydedildi:"

"Hukuki süreçler ve görüşmeler devam ederken, ülkenin ana muhalefet partisi olan CHP'nin Genel Merkezine polisler eşliğinde girmek, bina içini biber gazı ile boğmak hiçbir demokratik uygulama ile bağdaşmaz. Bu şekilde koltuğa oturmayı umanların halk nezdinde karşılığı olamaz. Son süreçte yaşananlardan, iktidarın yönetememe krizini bir kez daha muhalefeti dizayn etmeye çalışarak aşmayı hedeflediği daha açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu yalnızca bir parti, bir kurultay meselesi değildir. Süreci, içine sürüklendiğimiz ekonomik krizi, siyasi baskıları, insani çürümeyi ve geleceksizleştirmeyi bir kenara koyup 'muhalefetin krizine' odaklanmamızın istendiği; iktidarın makul bir muhalefetle ve hatta muhalefetsiz bir alanda ipleri yeniden eline alabilme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu süreci memleket meselesi olarak okuyor, bu sorumluluk ile hareket edilmesini talep ediyoruz. Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak eşit, özgür ve adil bir Türkiye için bu sorumluluk ile hareket eden tüm kurumlarla omuz omuza dayanışmayı büyüteceğiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."