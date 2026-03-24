ODTÜ Sanat 70. Yıl Günleri Başlıyor

24.03.2026 11:32
ODTÜ, 70. yılı dolayısıyla sanat etkinlikleri düzenleyerek kültür-sanat geleneğini canlandıracak.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), kuruluşunun 70'inci yılı kapsamında kültür ve sanat geleneğini yeniden canlandırıyor. Üniversitenin en önemli etkinliklerinden biri olan 'ODTÜ Sanat', 6 yıllık aranın ardından yeniden sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye İş Bankası katkılarıyla hayata geçirilen etkinlik, 28 Mart-4 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek. ODTÜ'nün ikinci 70 yılına yönelik konumlandırılan organizasyon, kampüsü yeniden kültür ve sanatla buluşturmayı hedefliyor. Etkinlikten elde edilecek gelir ise ODTÜ Öğrenci Burs Fonu'na aktarılacak. Başta Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi olmak üzere kampüsün farklı noktalarında gerçekleştirilecek program kapsamında konserler, tiyatro gösterileri, film gösterimleri, söyleşiler, sergiler ve atölyeler yer alacak. Öğrenciler, akademisyenler, mezunlar ve sanatseverlerin yanı sıra Ankara'dan katılımcıları da bir araya getirmesi beklenen ODTÜ Sanat, yalnızca kampüs içinde değil, şehir genelinde etkisini hissettiren bir kültür-sanat festivali niteliği taşıyacak.

KEMAL KURDAŞ SALONU'NDA BÜYÜK KONSERLER

28 Mart'ta başlayacak 'ODTÜ Sanat 70'inci Yıl Günleri' kapsamında Kemal Kurdaş Kültür ve Kongre Merkezi'nin ana sahnesinde ulusal ve uluslararası birçok önemli sanatçı sahne alacak. Programda Kerem Görsev Quartet ft. Fatih Erkoç, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Bill Laurance & Michael League, Yeni Türkü, Şakalı Akustik-Harun Tekin & Koray Candemir, TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası & Sibel Köse, Fazıl Say, Buena Vista All Stars-Una Noche En La Habana ve Dhafer Youssef gibi farklı müzik türlerinden önemli isimler yer alacak.

ETKİNLİK GELİRLERİ ÖĞRENCİ BURS FONUNA AKTARILACAK

ODTÜ Sanat kapsamında gerçekleştirilecek ücretli etkinliklerden elde edilecek gelir, ODTÜ Öğrenci Burs Fonu'na aktarılacak. Böylece festival yalnızca bir kültür-sanat etkinliği değil, aynı zamanda öğrencilerin eğitimine destek sağlayan sürdürülebilir bir dayanışma modeli olacak. Programda yer alan çok sayıda ücretsiz etkinlik ise kampüs yaşamını sanatla buluşturmayı ve farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

KAMPÜSÜN HER NOKTASINDA ÇOK KATMANLI SANAT DENEYİMİ

Festival boyunca gerçekleştirilecek film gösterimleri, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri, atölye çalışmaları, sergiler ve pop-up konserler, etkinliğin en güçlü bileşenlerini oluşturuyor. Gün boyu sürecek program akışında, bağımsız film seçkileri, farklı disiplinlerden tiyatro gösterimleri, çocuklara yönelik sahne performansları ve yaratıcı atölyeler dikkat çekerken, kampüsün çeşitli noktalarında gerçekleşecek küçük ölçekli konserler ve sürpriz performanslar festival atmosferini canlı tutacak. Fuaye alanları, açık alanlar ve geçiş noktaları sanatın gündelik yaşamla iç içe geçtiği dinamik mekanlara dönüşecek. Bu yönüyle ODTÜ Sanat, izleyiciyi yalnızca izleyen değil, deneyimleyen ve etkileşime geçen bir katılımcıya dönüştüren çok mekanlı bir kültür-sanat deneyimi sunuyor.

SANAT, TEKNOLOJİ VE KENT KÜLTÜRÜ PANELLERDE BULUŞACAK

Festival kapsamında gerçekleştirilecek panellerde sanat, teknoloji ve kent kültürü farklı perspektiflerle ele alınacak. Programda yer alan söyleşiler arasında 'Kültür Diplomasisi: Başkent Olmanın Yumuşak Gücü', 'Yapay Zeka ve Yaratıcılık: Algoritmalar Sanatı Nasıl Tasarlar?' ve 'Ankara'da Kültür Sanatı Konuşmak' başlıklı oturumlar bulunuyor. Bu panellerde Ankara'daki kültür kurumları, uluslararası kültür enstitüleri, akademisyenler ve sanatçılar bir araya gelerek sanatın güncel üretim biçimlerini ve kültür ekosistemini tartışacak.

ODTÜ Sanat'ın yeniden başlamasıyla birlikte kampüs, yalnızca üniversite bileşenleri için değil, Ankara'nın kültür-sanat hayatı için de önemli bir buluşma alanı haline gelecek. Etkinliklerin önemli bir bölümü Ankaralı sanatseverlerin katılımına açık olarak düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Galatasaray’a transfer olmak için bakın ne yapıyor Galatasaray'a transfer olmak için bakın ne yapıyor
Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyaret etti Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini “eşarp“ kanıtladı Genç kadının ölümündeki cinayet şüphesini "eşarp" kanıtladı
Katar’da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı Katar'da şehit olan ASELSAN teknisyenleri son yolculuklarına uğurlandı
Ağrı Dağı’nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor Ağrı Dağı'nda kayıp alarmı: 4 bin 700 metrede kaybolan kadın dağcı aranıyor
Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı İşte tribünde izediği isim Ertan Torunoğulları transfer ateşini ile yaktı! İşte tribünde izediği isim

12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:33
İran’a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
İran'a karşı ittifak genişliyor: İki ülke daha saldırmayı değerlendiriyor
10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:34
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
İsrail basını: Mücteba Hamaney, ABD ile müzakere edilmesi talimatı verdi
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
