Ödüller Değerlere Sahip Çıkan Öğrencilere

Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, "Değerlerine Bağlan, Ödülü Kazan" etkinliğine katıldı.

Beyyazı beldesindeki ilkokulda düzenlenen programda, değerlerine sahip çıkan ve örnek davranışlar sergileyen öğrenciler bisiklet ve akıllı saatlerle ödüllendirildi.

Vali Aktaş, burada yaptığı konuşmada, başarının saygı, çalışkanlık ve vatan sevgisi gibi değerlerle anlam kazandığını belirtti.

Bugünün küçük yürekleri, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edeceğini aktaran Aktaş, "Sizler değerlerimize sahip çıktıkça geleceğimiz daha da aydınlık olacak."ifadesini kullandı.

Etkinliğe, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Beyyazı Belediye Başkanı Asım Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.