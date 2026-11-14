Odun yüklü traktör Sakarya Karasu'da fındık bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı

Odun yüklü traktör Sakarya Karasu'da fındık bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'da odun yüklü traktör virajı alamayınca bariyerlere çarpıp fındık bahçesine devrildi. Traktör ve römorktaki 2 kişi yaralandı, yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde virajı alamayan traktörün devrilmesi araç kamerasınca kayda alındı.
Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü traktör, virajı alamayınca yol kenarındaki bariyerlere çarpıp fındık bahçesine devrildi.
Kazada traktör ve römorktaki T.A. ve Ü.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, traktörün virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp fındık bahçesine devrilmesi, bölgeden geçen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?