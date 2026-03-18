Odunpazarı\'nda Kaçak Alkol Operasyonu

Odunpazarı İlçesi'nde jandarma ekiplerince yapılan kaçak alkol operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak alkol bulundurduğu tespit edilen 3 kişinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Odunpazarı İlçesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalar sonucu, 87 litre faturasız kaçak alkol, 28 paket faturasız, bandrolsüz ve hologramsız sigara, 5 adet alkollü içki yapımında kullanılan malzeme, 3 adet geyik boynuzu ve 2 adet kaplumbağa kabuğu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.