OECD, MEB'in çıraklık ve yapay zeka projelerini tam destekliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim ve yapay zeka çağında beceri yönetimi üzerine yürütülen iki yeni projeyi desteklemekten gurur duyduklarını söyledi.

Cormann, AA muhabirine, İstanbul'da düzenlenen OECD 6. Beceriler Zirvesi'nin çıktıları ve Türkiye'de eğitim alanında hayata geçirilen proje ve yeniliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OECD 6. Beceriler Zirvesi'nin olumlu sonuçlar gösterdiğini vurgulayan Cormann, Türkiye'nin becerilere olan bağlılığını en üst düzeyde gösterdiğini dile getirdi.

Cormann, "Zirveden çıkan mesaj açıktı. İnsanlar daha uzun yaşıyor ve çalışıyor. Yapay zeka, dijital teknoloji ve enerji dönüşümü işleri hızla değiştiriyor. Beceri sistemlerimizin buna ayak uydurması gerekiyor." ifadesini kullandı.

OECD ülkelerindeki çalışma çağındaki nüfusun 2023 ile 2060 yılları arasında yüzde 8 oranında azalacağının öngörüldüğünü belirten Cormann, şunları kaydetti:

"Daha uzun sürecek çalışma hayatlarında öğrenmeye devam edebilecek daha fazla insana ihtiyacımız var. Bugün bunu yapanların sayısı çok az. 55-65 yaş arası çalışanların sadece yüzde 24'ü işe yönelik eğitimlere katılırken, 35-54 yaş arası çalışanların yüzde 41'i katılıyor. Hedefe yönelik mali destek, ilgili kursları tasarlamak için işverenlerle daha yakın işbirliği ve daha esnek öğrenme seçenekleri bu açığı kapatmaya yardımcı olabilir.

Türkiye halihazırda harekete geçiyor. Yeni ulusal müfredatı ve eğitim çerçevesi olan 'Türkiye Yüzyılı' eğitimi, becerileri öğretim ve değerlendirmenin merkezine koyuyor. OECD olarak Milli Eğitim Bakanlığının iki yeni projesini desteklemekten gurur duyuyoruz, biri çıraklık, diğeri ise yapay zeka çağında beceri yönetimi üzerine. 8 Eylül'de, Türkiye'nin eğitim sisteminin öğrencileri geleceğe ne kadar iyi hazırladığına dair yeni bilgiler içeren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programımızın (PISA) 2025 edisyonunun sonuçlarını da açıklayacağız."

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, PISA ile yakın uyumlu"

Cormann, beceri odaklı bir müfredatın, öğrencilerin sadece ne bildiklerini değil bildikleriyle ne yapabildiklerini de irdelediğine işaret ederek, "Bilgiyi analiz edebilirler mi, sorunları çözebilirler mi, mantık yürütebilirler mi ve öğrendiklerini yeni durumlarda uygulayabilirler mi? PISA tam olarak bunu ölçer." değerlendirmesinde bulundu.

PISA'nın, zorunlu eğitimin sonuna yaklaşan 15 yaşındaki öğrencilerin, bilgi ve becerilerini gerçek dünya sorunlarıyla başa çıkmak için kullanıp kullanamayacaklarını değerlendirdiğini vurgulayan Cormann, şöyle devam etti:

"Örneğin, PISA 2025'in ana konusu olan fen bilimlerini ele alalım. Öğrencilere sadece bilimsel gerçekleri bilip bilmedikleri sorulmaz. Gördüklerini açıklamak, kanıtları değerlendirmek ve bilinçli kararlar almak için bilimi kullanmaları istenir. Yani Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyum yakın. Ancak bir müfredat, ancak sınıfta olanları değiştirdiğinde fark yaratır. Öğrencilerin düzenli olarak akıl yürütme, araştırma ve sorun çözme fırsatlarına ihtiyaçları var. Değerlendirmelerin de bu becerileri ödüllendirmesi gerekir. Türkiye'nin reformu sadece iki yıldır yürürlükte, bu nedenle tek bir PISA döngüsünün tam etkisini göstermesini beklemek için henüz çok erken. Zaman içinde kilit soru, öğrencilerin bildiklerini uygulamada daha iyi hale gelip gelmeyecekleri."

"Yenilikçi alan" analizleri nisan ve mayısta açıklanacak

"Yenilikçi alan" olarak PISA 2025 çerçevesine dahil edilen "Dijital Dünyada Öğrenme" ve "Yabancı Dil" alanlarına ilişkin de açıklamada bulunan Cormann, bu yeni değerlendirmelerin, öğrencilerin daha ileri öğrenmeye ve gelecekteki çalışma hayatlarına hazır olup olmadıkları konusunda daha kapsamlı tablo sunduğunu belirtti.

Cormann, öğrencilerin bağımsız olarak öğrenme, dijital araçlarla problem çözme ve başka bir dilde iletişim kurma becerilerinin test edilerek, üç temel ders olan okuma, matematik ve fen bilimlerine ek olarak daha kapsamlı bir değerlendirme sağlandığının altını çizdi.

Dijital Dünyada Öğrenme alanının, öğrencilerin dijital araçları kullanarak bilgi oluşturup problem çözebilme becerilerini incelediği bilgisini veren Cormann, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece öğrencilerin neler başardığına değil, nasıl öğrendikleri, stratejilerini nasıl seçtikleri, geri bildirimi nasıl kullandıkları ve kendi ilerlemelerini nasıl kontrol ettiklerine de bakıyor. İlk sonuçlar 8 Eylül'de açıklanacak ve daha detaylı analizler Mayıs 2027'de yapılacak. Yeni Yabancı Dil Değerlendirmesi ise öğrencilerin İngilizce okuma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçüyor. Sonuçlar, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) ile bağlantılı, bu nedenle yorumlanması ve karşılaştırılması kolay. Nisan 2027'de özel bir rapor yayımlanacak. Bu değerlendirmeler, öğrencilerin bildiklerini uygulayabilme, öğrenmeyi sürdürme ve her yıl daha da dijitalleşen bir dünyada iyi iletişim kurabilme yeteneklerini bize gösterecek."